В Екатеринбурге 19-летнего парня осудили за обман пенсионерки по схеме «Родственник попал в ДТП»

Когда звонок был прерван, пострадавшая догадалась, что ее обманули, и написала заявление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 19-летнего парня осудили за обман 74-летней пенсионерки по схеме «Родственник попал в ДТП». В июне прошлого года пожилой женщине позвонили с незнакомого номера и рассказали, что ее внучка стала виновником серьезной аварии.

- Неизвестный за «решение вопроса» потребовал передать ему 300 тысяч рублей. Доверчивая горожанка согласилась и, следуя указаниям звонившего, добровольно отдала необходимую сумму прибывшему на адрес «курьеру», - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Когда звонок был прерван, пострадавшая догадалась, что ее обманули, и написала заявление. Полицейские быстро вышли на след подозреваемого.

- В беседе с оперативниками обвиняемый не стал запираться и дал признательные показания. С его слов, предложение быстро и легко заработать деньги он получил в соцсетях от некого «работодателя», который объяснил ему суть работы, - добавили в полиции.

По решению суда молодому человеку назначили два года колонии общего режима, также он должен вернуть украденные 300 тысяч.