Сергей Светлаков станет ведущим образовательного шоу про IT

Фото: пресс-служба Skillbox

21 марта в 19:00 в прямом эфире пройдет образовательное шоу от Skillbox с Сергеем Светлаковым, где артист погрузится в мир IT-профессий и расскажет о собственной карьере.

Во время трехчасового эфира популярный актер узнает все о востребованных IT-профессиях, к которым сегодня относятся не только программисты, но и дизайнеры, маркетологи, менеджеры продуктов, аналитики. Специальными гостями эфира станут выпускники и студенты Skillbox, которые расскажут о своих карьерных достижениях и докажут, что для старта в IT не всегда требуется “математический склад ума”, а также что в профессии не существует возрастных и гендерных ограничений.

Сергей расскажет о собственной карьере: как из семейного железнодорожного дела его сначала привело в мир юмора, а затем — большого кино, актерской карьеры и продюсирования. Вместе с разработчиками и креаторами артист обсудит будущее киноиндустрии, угрозы и возможности, которые открывают ему нейросети и другие информационные решения.

“Идешь, бывало, мимо пятиэтажки в 4 утра — свет в одном окне горит. Думаешь, или мужик на рыбалку собирается, или айтишник работает. А теперь эти ночные горящие окна повсюду: и в пятиэтажках, и в небоскребах, и в Кремле… Теперь это каста, сословие, движение, невидимыми нитями они круглосуточно охватывают весь мир. Есть ощущение, что к этому “поезду” постоянно прицепляют вагоны, но количество желающих ехать все равно больше. Надо успевать! Перспективы и вес айтишников в обществе неуклонно растут. Всем — большому бизнесу, людям из власти, королевским особам, даже Филиппу Киркорову — хочется пополнить круг своих родственников представителями IT-сферы. Не только чтобы научиться майнить биткоины в домашних условиях, но и чтобы их дети были счастливы, обеспечены и много путешествовали. Такими темпами и Москва скоро станет второй Кремниевой долиной, будем думать, как переименовать IT-столицу”, — размышляет о цифровом настоящем и будущем Сергей Светлаков.

Каждый зритель эфира получит подарки: гид по актуальным профессиям в 2023 году, три вводных курса по программированию, маркетингу и дизайну, а также три месяца занятий по английскому языку онлайн.

Эфир бесплатный, принять участие можно после регистрации по ссылке. Все зрители примут участие в розыгрыше 10 курсов Skillbox со скидкой 99%. По итогам трансляции все участники получат сертификаты о прохождении интенсива.