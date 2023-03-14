В 2023 году в Екатеринбурге отремонтируют дороги и построят новые улицы

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Компания «Атомстройкомплекс», известная уральцам в первую очередь как застройщик жилья, всесторонне содействует комплексному развитию города – из года в год проектирует и строит детские сады, школы, объекты здравоохранения, культуры и спорта. В этом году в компании намечен большой объём работ по ремонту городских дорог, строительству новых улиц и сопутствующей инфраструктуры. Так, с началом летнего сезона «Атом» планирует провести замену дорожного полотна на 6 городских улицах:

- улицу Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной;

- улицу Шейнкмана от Куйбышева до Радищева;

- улицу Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов;

- улицу Евгения Савкова от Суходольской до дороги в поселок Медный;

- улицу Восточную от Первомайской до Малышева;

- улицу Белинского от дома №108 до Декабристов.

В районе Широкой речки, рядом с жилым районом «NOVA Park», планируется реализовать первый из трех этапов по строительству улицы Кичигина. Новый участок появится в рамках договора развития застроенных территорий и будет построен за счёт средств компании. Проект предполагает полное благоустройство улицы, вместе с дорожным покрытием появится освещение, ограждения, газоны и деревья.

Новая дорожная инфраструктура появится в этом году и в микрорайоне Уктус. «Атомстройкомплекс» заключил муниципальный контракт на строительство участка улицы Водоёмной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.

Компания продолжает заниматься проектированием новых улиц – в частности, идут работы по проектированию двух отрезков улично-дорожной сети для перспективного проекта жилой застройки на Химмаше. Новые улицы призваны связать будущую застройку с двумя основными магистралями – улицами Дагестанской и Славянской.