В 2023 году в Екатеринбурге отремонтируют дороги и построят новые улицы

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Компания «Атомстройкомплекс», известная уральцам в первую очередь как застройщик жилья, всесторонне содействует комплексному развитию города – из года в год проектирует и строит детские сады, школы, объекты здравоохранения, культуры и спорта. В этом году в компании намечен большой объём работ по ремонту городских дорог, строительству новых улиц и сопутствующей инфраструктуры. Так, с началом летнего сезона «Атом» планирует провести замену дорожного полотна на 6 городских улицах:
- улицу Патриса Лумумбы от Братской до Санаторной;
- улицу Шейнкмана от Куйбышева до Радищева;
- улицу Розы Люксембург от Куйбышева до Декабристов;
- улицу Евгения Савкова от Суходольской до дороги в поселок Медный;
- улицу Восточную от Первомайской до Малышева;
- улицу Белинского от дома №108 до Декабристов.
В районе Широкой речки, рядом с жилым районом «NOVA Park», планируется реализовать первый из трех этапов по строительству улицы Кичигина. Новый участок появится в рамках договора развития застроенных территорий и будет построен за счёт средств компании. Проект предполагает полное благоустройство улицы, вместе с дорожным покрытием появится освещение, ограждения, газоны и деревья.
Новая дорожная инфраструктура появится в этом году и в микрорайоне Уктус. «Атомстройкомплекс» заключил муниципальный контракт на строительство участка улицы Водоёмной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть. Все работы планируется завершить до конца 2023 года.
Компания продолжает заниматься проектированием новых улиц – в частности, идут работы по проектированию двух отрезков улично-дорожной сети для перспективного проекта жилой застройки на Химмаше. Новые улицы призваны связать будущую застройку с двумя основными магистралями – улицами Дагестанской и Славянской.