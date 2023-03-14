В Нижнем Тагиле школьник, перебегая дорогу в неположенном месте, угодил под колеса легковушки

Фото? отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле 21-летний водитель Lada Vesta сбил восьмилетнего мальчика, который хотел перейти дорогу вне пешеходного перехода. Авария произошла у дома № 35 по проспекту Дзержинского.

Пострадавшего школьника с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге.

- Водитель имеет стаж вождения категории «В» – два года. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза. В момент происшествия он был трезвым, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Автоинспекторам молодой человек объяснил, что ехал в сторону улицы Ильича со скоростью примерно 30 километров в час, в этот момент на дорогу неожиданно выбежал ребенок. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

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