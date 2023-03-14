В больницах Свердловской области не хватает врачей

В уральских больницах острая нехватка медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Свердловской области не хватает реаниматологов и анестезиологов. На каждую вакансию в регионе приходится всего 0,04 резюме. Также в дефиците сегодня офтальмологи, эндокринологи и врачи функциональной диагностики. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование hh.ru.

В целом в Свердловской области на одну вакансию в медицинской отрасли приходится только 0,6 резюме, и всего 0,3 резюме на одну вакансию врача.

Сегодня в больницах региона больше всего востребованы врачи-терапевты, реаниматологи, анестезиологи и педиатры.