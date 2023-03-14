Екатеринбургский монтажный колледж отреставрируют за 102 млн

Здание колледжа является объектом культурного наследия регионального значения Фото: Яндекс.Карты

Екатеринбургский монтажный колледж на Декабристов, 83отреставрируют. На работы планируется потратить больше 102 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, деньги на ремонт выделили из областного бюджета. Рабочие должны будут, в том числе отремонтировать крышу и фасады, заменить окна и двери вместе с проемами, а также установить пандусы и козырьки над входами.

- Ремонтные и реставрационные работы выполняются в условиях действующего учебного заведения с условием обучения студентов и работы сотрудников колледжа, - указано в техническом задании.

Отметим, что здание колледжа является объектом культурного наследия регионального значения. Подрядчика определят 30 марта. Работы по реставрации должны завершить до 30 сентября 2024 года.

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