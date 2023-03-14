Из 48 врачебных специализаций в 39 количество вакансий превышает количество резюме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области дефицит анестезиологов и реаниматологов. На одну вакансию приходится всего 0,04 резюме. Об этом сообщили в службе исследований hh.ru. Немногим лучше ситуация с офтальмологами (0,05), врачами функциональной диагностики и эндокринологами (по 0,06).

- Дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в области здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Свердловской области приходится всего 0,6 резюме, а на одну вакансию врача - 0,3 резюме, - рассказали в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга.

Из 48 врачебных специализаций, которые проанализировали специалисты, в 39 количество вакансий превышает количество резюме.

Реже всего работодатели региона ищут гематологов, генетиков, пародонтологов, реабилитологов и флебологов - в каждом случае за последний полный месяц было открыто лишь по одной вакансии.

Самый востребованный врач в Свердловской области же на сегодня - терапевт. На втором месте - анестезиологи и реаниматологи, на третьем - педиатры.

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