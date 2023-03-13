Крупную партию древесины запретили экспортировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Свердловской области запретили вывозить крупную партию древесины. В пиломатериале нашли личиной вредителя. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В Таджикистан должны были отправиться 210 кубических метров продукта. А в Узбекистан на экспорт планировали отправить 900 кубических метров древесины. Однако агрономы Свердловского референтного центра нашли в пиломатериалах большого черного елового усача.

- Черные усачи рода Monochamus (большой и малый черные еловые усачи, черный сосновый усач) являются техническими вредителями древесины, повреждающими неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки, - рассказали в Россельхознадзоре.

Насекомое может сильно навредить древесине, вплоть до уничтожения целых лесов. Усач быстро размножается и пожирает деревья. Вывоз партии товара был запрещен, поскольку древесина опасна.

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