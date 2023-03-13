В Екатеринбурге 88-летняя пенсионерка отдала мошенникам 4 миллиона рублей накоплений

На мошенников завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 88-летняя пенсионерка отдала свои накопления мошенникам. Женщину обманули на четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Пожилая женщина обратилась в отделение полиции с просьбой о помощи. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Ей позвонили лжесиловики, сообщив, что с ее счета неизвестные хотят списать деньги.

Напуганная пенсионерка сняла со своей карты 800 тысяч рублей и перевела на «безопсаный» счет банка. Тогда злоумышленники попросили перевести все оставшиеся деньги тоже. Так женщина и поступила.

- После этого, женщина сняла со счетов все остальные сбережения и через банкоматы, которые ей указал звонивший, несколькими транзакциями перевела на счета мошенников еще порядка 3,2 млн. рублей. Свою ошибку потерпевшая осознала лишь после совершения переводов, когда звонки от злоумышленников прекратились, - рассказали в полиции.

УМВД уже занялось этим случаем, по факту преступления возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска ищут мошенников.

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