Свердловский зооспататель спас кошку в Уфе

Кошку достали из вентиляции. Фото: сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Зооспасатель из Свердловской области спаса кошку в Уфе. Животное провалилось в вентиляционную шахту. Информация об этом появилась в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Инцидент произошел еще 10 дней назад. Достать ее удалось только 10 марта. Кошку нашли жители дома. Животное угодило в вентиляцию. По началу питомца попытались спасти самостоятельно при помощи ведра и еды. Но это было безуспешно. Потом хозяйка питомца попыталась сообщить о несчастье в МЧС, ЖЭУ и управляющей компании. Помощи она не дождалась ни от кого.

Питомца достал спасатель Евгений. Фото: сообщество «ЗооСпас в Екатеринбурге»

- Все безуспешно, и тут соседка, нашла контакт девушки у которой была такая же ситуация, я ей позвонила, она скоординировала меня с Евгением, мы списались с ним, - рассказала хозяйка кошки.

Тогда свердловский зооспасатель прибыл в Уфу и достал животное из шахты. Несчастную кошку уже отвезли в клинику. Она не пострадала.

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