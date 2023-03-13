В Тавде женщина потеряла больше 300 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Во время очередной ставки женщина ошиблась, и ей сообщили, что теперь ей придется заплатить 100 тысяч штрафа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде местная жительница потеряла больше 300 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже. Мошенники сами позвонили 56-летней женщине и спросили, имеются ли у нее кредиты, после получения положительного ответа ей предложили заработать на инвестициях.

- Предложение женщину заинтересовало, и с ней связался «менеджер». По его инструкции, потерпевшая установила приложение для заработка и вошла в личный кабинет по предоставленным злоумышленниками логину и паролю, - уточнили в МО МВД «Тавдинский».

Во время очередной ставки женщина ошиблась, и ей сообщили, что теперь ей придется заплатить 100 тысяч штрафа, чтобы не допустить заморозки счета, что пострадавшая и сделала.

- На этом штрафы не закончились, злоумышленники продолжили запугивать женщину заморозкой счета на бирже. Тогда потерпевшая начала набирать кредиты и микрозаймы, все одобренные средства она также переводила в качестве «штрафов», - уточнили в полиции.

Когда ей перестали одобрять займы, она обратилась к дочери, на тот момент общий ущерб уже превысил 334 тысячи. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».