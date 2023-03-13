В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 62-летняя женщина поверила мошенникам и лишилась миллиона рублей. Примечательно, что злоумышленники представились сотрудниками следственного комитета.

Пострадавшая пришла в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили и рассказали, что неизвестный по доверенности от ее лица пытается оформить на нее кредит.

- Мужчина на том проводе предложил пенсионерке продолжить разговор с представителем полиции, который объяснит, что нужно делать. Тагильчанку стали убеждать в необходимости срочно опередить злоумышленников, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

За несколько дней пенсионерка побывала в шести банках, где взяла кредиты на суммы от 100 до 300 тысяч, а потом, следуя инструкции «капитана полиции», переводила их суммами по 10-15 тысяч на указанные ей счета.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».