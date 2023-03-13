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НовостиОбщество13 марта 2023 12:11

В Ивделе похоронили погибшего во время спецоперации бойца ЧВК

Александру Шитоеву было 50 лет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Александру Шитоеву было 50 лет

Александру Шитоеву было 50 лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ивделе похоронили погибшего во время спецоперации Александра Шитоева, бойцу ЧВК было 50 лет, прощание с ним состоялось 13 марта.

- Александр родился в селе Новоселовка Донецкой области, в начальных классах учился в школе № 2, окончил девять классов школы № 1, а получал профессию в Серовском профтехучилище, - уточнили в пресс-службе администрации Ивдельского ГО.

Мужчина работал водителем бульдозера, строил дороги в Свердловской области и ХМАО. В зоне СВО Александр Шитоев находился с октября прошлого года, а погиб 3 февраля в городе Артемовск.

- От имени всех жителей Ивдельского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Скорбим вместе с вами, - добавили в администрации.