Врач назвал главные причины переедания

Многие предпочитают есть за компьютером, что вредно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru назвала главные причины переедания.

По словам доктора, одной из главных причин переедания может быть постоянное ощущение голода даже при регулярных приемах пищи, а также боязнь голода и постоянные мысли о еде.

Также одной из причин переедания является прием пищи после 23 часов, когда это стало нормой. В этом случае человек часто ест сверх нормы, но ничего не может с этим сделать, говорит терапевт.

Люди часто переедают во время просмотра телевизора, работы за компьютером или беседы с друзьями. В эти моменты люди не чувствуют насыщения, поэтому едят сверх нормы. Еще одна причина переедания – проблемы со сном.