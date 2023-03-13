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НовостиНа здоровье13 марта 2023 9:46

Врач назвал главные причины переедания

Терапевт Ольга Чиркова объяснила, почему люди много едят
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Многие предпочитают есть за компьютером, что вредно

Многие предпочитают есть за компьютером, что вредно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru назвала главные причины переедания.

По словам доктора, одной из главных причин переедания может быть постоянное ощущение голода даже при регулярных приемах пищи, а также боязнь голода и постоянные мысли о еде.

Также одной из причин переедания является прием пищи после 23 часов, когда это стало нормой. В этом случае человек часто ест сверх нормы, но ничего не может с этим сделать, говорит терапевт.

Люди часто переедают во время просмотра телевизора, работы за компьютером или беседы с друзьями. В эти моменты люди не чувствуют насыщения, поэтому едят сверх нормы. Еще одна причина переедания – проблемы со сном.