Тагильчане жалуются на управляющие компании из-за затопленных дворов

Во дворах многоквартирных домов Нижнего Тагила гололед Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Нижнего Тагила жалуются на управляющие компании, которые не убирают по заявкам снег из дворов многоквартирных домов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

По словам тагильчан, днем снег во дворах с приходом плюсовых температур тает, а ночью замерзает, из-за чего из дворов трудно выехать на автомобилях, так как на выездах образовались колеи. Также из-за гололеда тяжело передвигаться пешком.

На работу коммунальщиков пожаловались жители домов №14, 16 и 18 по улице Красной, №143 по улице Красноармейской и других домов.