В Березовском загорелось кафе

Фото с места пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Березовском утром 13 марта загорелось местное кафе на улице Ленина. До прибытия сотрудников МЧС на место пожара, из помещений самостоятельно эвакуировались два человека.

- Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью, для поиска очага возгорания и тушения пожара были задействованы два звена газодымозащитной службы. Благодаря слаженным действиям специалистов МЧС удалось не допустить распространения огня на соседние строения, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь захватил 130 квадратных метров. Спасателям потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать пожар. Пострадавших в ЧП не оказалось.

В ликвидации возгорания были задействованы пять единиц спецтехники и 16 человек личного состава. Причину возгорания на данный момент устанавливают.