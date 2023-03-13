Свердловская область заняла третье место по числу взрывов бытового газа

В Свердловской области случилось семь взрывов за шесть лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область попала в тройку лидеров по числу взрывов по всей стране. Антийрейтинг составило «РИА Новости», которое собрало сообщения от экстренных служб и Следственного комитета за период с 2017 года по март 2023 года.

По данным издания, за это время в России газ в многоквартирных домах взрывался 181 раз, минимум 191 человек погиб в результате ЧП. Число раненых, по примерным подсчетам «РИА Новости» - около 500 человек.

Наиболее часто бытовой газ в квартирах взрывается в Московской области, за шесть лет в регионе случилось 19 подобных ЧП. Второе место – Нижегородская область. Там этот инцидент случился 12 раз.

Свердловская же область делит третье место вместе с Ростовской: с 2017 по 2023 год в обеих областях по семь взрывов бытового газа. Четвертое место занял Краснодарский край с шестью взрывами, а пятое место отдано Москве, где за это время случилось пять таких ЧП.

Как сообщают аналитики РИА «Новости», более, чем в половине случаев бытовой газ взрывался в домах до пяти этажей. Также чаще всего в ЧП виноваты сами жильцы, которые нарушили технику безопасности. Например, самостоятельно ремонтировали оборудование, проносили в квартиру газовые баллоны или пытались снять заглушки, установленные за долги.