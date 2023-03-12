В Нижнем Тагиле 16-летнюю девушку сбил УАЗ

Фото с места ДТП. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле УАЗ сбил 16-летнюю девушку. ЧП случилось вечером 12 марта на трамвайной остановке «Кинотеатр Красногвардеец».

- По предварительным данным, 76-летний водитель автомобиля УАЗ, двигаясь по улице Победы со стороны проспекта Мира в направлении улицы Пархоменко, при проезде трамвайной остановки, не уступил дорогу и допустил наезд на 16-летнюю девушку-пешехода, которая начала переход проезжей части для осуществления посадки в остановившийся трамвай, - уточняют в ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Девушка получила ушиб правой стопы. Пострадавшей оказали помощь в травмпункте ГБУЗ Со «Городская поликлиника № 3».

Водитель УАЗ имеет стаж вождения 38 лет. Мужчина объяснил, что подъезжающий трамвай он видел, и начал заранее снижать скорость, но в этот момент на дорогу внезапно вышла девушка. Он попытался избежать наезда, но не успел.

Виновник ДТП оказался трезв. По факту аварии проводится проверка.