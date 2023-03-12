Эдуард Россель опроверг информацию о продаже билетов на встречу с ним

Россель опроверг информацию о встрече с ним за несколько тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-губернатор Свердловской области и бывший сенатор Эдуард Россель полностью опроверг информацию о продаже билетов на встречу с ним за три тысячи рублей. «Бизнес-завтрак» был анонсирован на 23 марта.

- Получил информацию о том, что вся область обсуждает продажу билетов на встречу со мной. Официально от первого лица заявляю: Россель никогда не встречался, не встречается и не будет встречаться с людьми за деньги! Моя позиция по этому вопросу четкая и бескомпромиссная, - заявил в своем Telegram-канале Эдуард Россель.

По его словам, встречу с предпринимателями Свердловской области 23 марта политик действительно планировал.

- В свете принятия губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым решения о создании туристического кластера развития «Демидовские территории Свердловской области» мне было важно из первых уст узнать чаяния и запросы предпринимателей, - уточняет Эдуард Россель.

Теперь экс-губернатор планирует все же организовать встречу, но без помощи третьих лиц.