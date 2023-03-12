В Екатеринбург прибыла делегация из Макеевки

Визит делегации стал рабочим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург прилетела делегация из Макеевки вместе с главой администрации города Владиславом Ключаровым. Визит делегации будет рабочим.

- Екатеринбург встретил очень радушно, тепло и душевно. Макеевку с Екатеринбургом связывает тесное сотрудничество. Наши города заинтересованы в развитии двухсторонних отношений, - сообщает пресс-служба администрации Макеевки в официальном Telegram-канале.

Планируется, что делегация проведёт в уральской столице несколько дней для знакомства с городом. Также прибывшие гости посетят культурные мероприятия и примут участие в рабочих встречах с руководителями мэрии Екатеринбурга.

- Совместная работа уже показала свою эффективность, поэтому данный визит тоже будет плодотворным, - считают в администрации Макеевки.

Ранее стало известно, что Свердловская область и Екатеринбург помогут восстановить Макеевку. Программа по восстановлению города на 2022-2025 года уже есть.