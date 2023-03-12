Лыжник из Екатеринбурга гнался за электричкой из-за того, что взял с собой нож

Пассажиров электрички долго не выпускали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лыжник из Екатеринбурга едва не опоздал на электричку из-за страха, что его не пропустят на железнодорожный вокзал с туристическим ножом. Александр Багно отправился в поход с пересадками, чтобы не проходить контроль уже на ж/д вокзале.

- Сел на «Первомайской» на камышловскую электричку и поехал на вокзал, чтобы не проходить досмотр на вокзале: слышал, что с недавнего времени правила ужесточили и теперь на территорию не пускают с любыми ножами, - рассказывает Александр Багно в колонке на портале «Е1».

По его словам, нож в поездке ему был необходим. Планировался в поход с обедом у костра, поэтому ножом потребовалось бы открыть банку консервов или другие продукты.

- Моя электричка приехала на вокзал по расписанию. Дальше с вокзала отправлялась электричка на Кузино, но пассажиров моей электрички почему-то не выпускали несколько минут. Машинист ничего не говорил ни о причине, ни о том, сколько это будет продолжаться, и я чуть не опоздал, - рассказывает лыжник.

В итоге, на пересадку оставалось только две минуты. Проблема осложнилась тем, что в переходе работали не все табло: понять, на каком пути находится электричка Александра было трудно.

- Я не мог добежать до главного табло и посмотреть, на каком пути стоит моя электричка, потому что оно в здании вокзала, а я с ножами! Кроме меня пересаживалось несколько пенсионеров-садоводов. Я успел это сделать, они — нет, - заключает Александр Багно.