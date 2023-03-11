Хирурги Асбеста помогли 77-летнему пенсионеру, которому грозила ампутация ног

Фото: пресс-служба Минздрава по Свердловской области

В Асбесте хирурги провели операцию для 77-летнего мужчины, чтобы он смог ходить без болей в ногах. Раньше пенсионер не мог пройти и сотни метров без болезненных ощущений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Свердловской области.

В больнице Асбеста был установлен ангиографический комплекс, который помогает провести операции. В том числе и для восстановления кровотока в ногах. Этот комплекс появился в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Пациенту внедряли баллонную ангиопластику нижних конечностей сосудов. Это практически ювелирная работа. Мы вводили тонкий проводник, далее через него заводили и раздували баллонный катетер. В результате сосуд расширялся и восстанавливал кровоток, - сообщает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики горбольницы Асбеста Денис Валитов.

Манипуляции проводятся под местной анестезией и длится около полутора часов. По словам врача-хирурга Германа Лапина, пожилой мужчина страдал хроническим заболеванием артерий ног. Без вмешательства специалистов было ожидаемо полное прекращение кровотока в ногах и последующая ампутация.