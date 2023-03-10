В поселке под Нижним Тагилом из-за коммунальной аварии в доме обвалился потолок

В одной из квартир обвалился потолок. Фото: telеgram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В поселке Черемшанка под Нижним Тагилом произошла коммунальная авария. Из-за нее в одной из квартир обвалился потолок, а также кипяток стекал прямо по станам жилища. Информация об этом появилась в telеgram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

ЧП случилось в семиквартирном доме по адресу Кленовая, 14Б. В здании прорвало трубу отопления.

- В результате чего кипяток хлынул в квартиры. В одной из них рухнул потолок. В квартирах хлещет горячая вода. С двух часов дня ждали аварийную бригаду. Но наша управляющая компания ООО «УК ПРО» на место ЧП совсем не торопилась и каких-либо действий предпринято не было, - рассказывает жительница дома.

В результате инцидента никто не пострадал. Однако многое имущество в квартирах испорчено. Коммунальщикам потребовалось семь часов для того, чтобы приехать и устроить последствия аварии. Бригада прибыла к дому в 21:00.

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