Екатеринбуржец, устроивший ДТП, выплатит деньги пострадавшей

Через суд удалось добиться выплат моральной компенсации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржец, устроивший ДТП, выплатит моральную компенсацию пострадавшей. Ранее автомобилист сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в апреле 2020 года. По вине водителя на иномарке Volkswagen Jetta прошла авария. Он врезался в пешехода. 46-летняя женщина получила травмы средней тяжести.

- В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости удовлетворения исковых требований к водителю и собственнику транспортного средства, в связи с тем, что вина водителя доказана вступившим в законную силу решением суда, - рассказали в ведомстве.

После аварии жизнь пострадавшей изменилась из-за полученных ушибов. Теперь женщина не может полноценно ухаживать за своим ребенком-инвалидом.

Суд назначил сумму выплат моральной компенсации женщине. Водитель иномарки обязан передать ей больше 200 тысяч рублей.

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