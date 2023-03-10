Пенсионер получил травмы. Фото: telеgram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле автобус протащил по земле 73-летнего дедушку. Пенсионеру зажало ногу дверью транспорта. Информация об этом появилась в telеgram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел 10 марта в пять вечера. Во время посадки на остановке водитель автобуса №25 зажал пенсионеру ногу.

- И в таком положении, естественно дедушка не устоял на ногах, упал и стукнулся головой, протащил его по лужам, снегу и грязи, со слов деда метров 20. После того как заметил, остановился, выбежал, помахал руками, сел обратно в автобус и уехал, - рассказала родственница потерпевшего.

Очевидцы происшествия предложили мужчине вызвать скорую помощь. Он отказался. Семья пенсионера хочет найти свидетелей инцидента, которые имеют какие-либо доказательства.

Родственники мужчины ищут свидетелей. Фото: telеgram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Госавтоинспекция Нижнего Тагила намерена провести проверку по данному факту.

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