Полиция Верхней Пышмы изъяла из магазинов больше 300 литров алкоголя

Полицейские проверили магазины. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме прошел рейд под названием «Алкоголь-табак», направленное на выявление преступлений в сфере незаконного оборота «паленого» алкоголя. В ходе мероприятия полиция изъяла у магазинов больше 300 литров спиртных напитков. Об этом сообщили в МО МВД «Верхнепышминский».

Полицейские проверили 83 торговые точки. Всего было зафиксировано восемь нарушений, связанных с продажей спиртного. Три из них – это продажа алкоголя несовершеннолетним.

- Во время ОПМ сотрудниками полиции на лиц, совершивших административное правонарушение, составлено 5 протоколов, из них 3 по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ (Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции) и два по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)), - рассказали в полиции.

Таким образом, сотрудники полиции изъяли 300 литров алкогольной продукции. Часть из них это разбавленный этиловый спирт.

Были изъяты спиртосодержащие "напитки". Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

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