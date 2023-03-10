«Автомобилист» разгромил «Металлург» и вышел вперед в серии 1/8 кубка Гагарина

Уже в следующем матче «Автомобилист» может выйти в четвертьфинал кубка Гагарина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене разгромил «Металлург» и вышел вперед в серии в рамках 1/8 кубка Гагарина. Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 6:3.

Хозяева площадки первыми открыли счет: уже на третьей минуте первого периода Алексей Макеев реализовал численное большинство, на 12 минуте Алексей Василевский увеличил преимущество своей команды, а через три минуты Кертис Волк довел счет до разгромного.

Гости после третьей пропущенной шайбы поменяли вратаря, в рамку вместо Эдварда Паскуале встал уже легендарный Василий Кошечкин. Но и ему не удалось сохранить ворота в неприкосновенности. К середине второго периода усилиями Ника Эберта и Андрея Обидина на табло горело уже 5:0.

Магнитогорцы сдаваться не собирались, и сумели отыграть три шайбы: отличились Филипп Майе, Никита Коростелев и Брендан Лайпсик. Окончательный же счет установил Стефан Да Коста. Теперь счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу команды из Екатеринбурга.

Уже в следующем матче «Автомобилист» может выйти в четвертьфинал кубка Гагарина.