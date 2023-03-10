На мошенников завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерка из Алапаевска отдала телефонным мошенникам больше 400 тысяч рублей. Ей позвонили якобы из банка. Об этом сообщили в МО МВД «Алапаевский».

Накануне 68-летней свердловчанке позвонила лже-струдница банка и сообщили о том, что на имя пенсионерки хотят взять несколько кредитов.

- По версии звонившей это мошенница и что бы отследить всю цепочку от мошенницы до банка пенсионерке необходимо пройти в местное отделение банка и оформить кредит на сумму 600 000 рублей. Сотрудникам банка об «истинных» целях кредита ничего не говорить, чтобы якобы не спугнуть их. Пенсионерка выполнила все инструкции звонившей лже-сотрудницы, - рассказали в полиции города.

В банке женщине одобрили кредит на 430 тысяч рублей. Их она перевела на счет «представителей банка». Пенсионерке пришлось совершить больше 20 операций, выполняя указания мошенников. Лишь на утро следующего дня женщина осознала, что стала жертвой аферистов. Тогда она обратилась в МВД.

Сотрудники местной полиции уже составили уголовное дело. Мошенников ищут.

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