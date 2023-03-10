Жителя Екатеринбурга оштрафовали за нападение на судебного пристава

По решению суда мужчине придется выплатить штраф в размере 60 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 37-летнего местного жителя оштрафовали за нападение на судебного пристава. Инцидент произошел, когда мужчина явился в здание ведомства для разрешения вопроса о прекращении исполнительного производства.

- В ходе общения с женщиной-судебным приставом мужчина применил в отношении нее физическое насилие, а затем оскорбил в присутствии посторонних граждан. На место прибыли судебные приставы отделения специального назначения для прекращения противоправных действий подсудимого, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». По решению суда мужчине придется выплатить штраф в размере 60 тысяч.