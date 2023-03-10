В Екатеринбурге патрульные поймали 26-летнего наркомана

За хранение наркотиков парню грозит срок до трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали молодого человека с синтетическими наркотиками. Инцидент произошел 8 марта. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

В 10 утра парня заметили у дома на Коммунистической, 15. Он вел себя подозрительно, а при виде экипажа ППСП бросил сверток с порошком на землю. Парня доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- Эксперты-криминалисты установили, что изъятым веществом оказался синтетический наркотик - мефедрон. Вес изъятого составил 1,58 грамма, - рассказали в городской полиции.

Задержанным оказался 26-летний екатеринбуржец, который нигде не работает. Также высинилось, что ранее парень отбывал наказные в тюрьме за кражу и угон. Он признался, что наркотики купил для личного использования. Так на молодого человека составили уголовное дело за незаконное хранение веществ. Ему грозит срок до трех лет.

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