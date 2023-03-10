В Полевском похоронили 28-летнего мобилизованного, погибшего в зоне СВО

Рядовой Михаил Демин получил повестку 29 сентября. Фото: пресс-служба администрации Полевского ГО

В Полевском похоронили 28-летнего мобилизованного Михаила Демина, мужчина был уроженцем Курганской области и приехал на Урал, чтобы учиться в многопрофильном техникуме, после получения диплома его призвали в армию на должность пулеметчика.

- Рядовой Михаил Демин получил повестку 29 сентября во время частичной мобилизации. Уже тогда он стал героем, преступив страх и неопределенность, со своими товарищами с начала октября выполнял боевые задачи на переднем крае боевых действий, - рассказали в пресс-службе администрации Полевского ГО.

В январе и феврале подразделение Михаила вело оборонительные бои в ЛНР. 14 февраля рядовой попал под минометный обстрел и погиб в бою.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, он награжден «Орденом Мужества» посмертно. Прощание с ним прошло 10 марта.