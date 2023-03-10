В Екатеринбурге местный житель украл с карты 20-летней девушки больше 13 тысяч рублей

Зайдя в приложение, заявительница заметила списание с платежки денежных средств на покупки, которые не совершала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 32-летний местный житель нашел на улице банковскую карту 20-летней девушки и украл с нее больше 13 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию вечером 7 марта и рассказала, что расплачивалась кредиткой в магазине, а позже обнаружила пропажу «пластика».

Зайдя в приложение, заявительница заметила списание с платежки денежных средств на покупки, которые не совершала.

В дальнейшем полицейские установили подозреваемого в хищении денег с карты. Им оказался ранее несудимый местный житель. Мужчина дал признательные показания и при опросе пояснил полицейским, что нашел «пластик» потерпевшей на улице Стрелочников, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы.