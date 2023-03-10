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НовостиОбщество10 марта 2023 12:48

В Нижнем Тагиле у местного жителя нашли больше килограмма марихуаны

Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии за сбыт наркотиков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле 46-летнего местного жителя задержали за выращивание крупной партии конопли. Изначально полицейские поймали 43-летнего мужчину, у которого обнаружили почти семь граммов запрещенного вещества, он признался, что купил наркотики для личного употребления.

Вскоре силовики вышли на след предполагаемого сбытчика: его машину Toyota Camry остановили на улице Краснознаменной. В салоне иномарки нашли банку с каннабисом.

- При осмотре по месту жительства задержанного в частном доме в поселке Евстюниха в небольшом подвальном помещении стражи порядка обнаружили горшки с кустами конопли. Полицейские насчитали 23 куста, еще в 12 горшках были пророщенные растения, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Всего из незаконного оборота было изъято более килограмма марихуаны. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в значительном размере. Статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.