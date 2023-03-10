В аэропорту Кольцово двух пьяных пассажиров не пустили на борт

Пассажиров отстранили от полета, а сотрудники линейного отдела выписали на них протоколы по статье «Мелкое хулиганство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово за минувшие сутки на борт не пустили двух пьяных пассажиров. Первым нарушителем стал 36-летний житель Долгопрудного, он пытался улететь рейсом «Екатеринбург – Москва», при этом его уже привлекали к ответственности за мелкое хулиганство и употребление наркотиков.

Во втором случае нетрезвый житель села Чусовое устроил дебош при посадке в самолет до Бишкека.

- Мужчина не стеснялся при этом в выражениях в адрес персонала самолета и других пассажиров рейса. Как и первого из нарушителей, свердловчанина ранее уже привлекали к ответственности за распитие спиртного в общественном месте, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Пассажиров отстранили от полета, а сотрудники линейного отдела выписали на них протоколы по статье «Мелкое хулиганство».