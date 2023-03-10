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НовостиНа здоровье10 марта 2023 10:43

В Югре свирепствуют кишечные инфекции

Жителям округа посоветовали чаще мыть руки
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Кишечные инфекции атакуют школы и детские сады Югры

Кишечные инфекции атакуют школы и детские сады Югры

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ханты-Мансийском автономном округе заболеваемость кишечными инфекциями за последнюю неделю достигла показателей на уровне 40 случаев на 100 тысяч населения. Это выше предыдущих показателей на 43% и выше многолетнего уровня на 25%. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Среди кишечных вирусов сейчас в Югре преобладают норовирусы, которые распространяются среди детей в школах и детских садах. В связи с этим специалисты советуют чаще мять руки.

Также родителям советуют тщательнее следить за соблюдением детьми правил личной гигиены. При появлении симптомов кишечной инфекции нужно обратиться к врачам.