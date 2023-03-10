Налоговые поступления в бюджет Ямала резко выросли

Казна Ямала существенно пополнилась Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году пополнение бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа составило 348,8 миллиарда рублей, что на 131% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Так, например, в прошлом году выросли поступления налога на прибыль организаций. Рост составил 31%. Рост по имущественным налогам – 42%, по налогу на доходы физических лиц – 17%.

Также по итогам 2022 года доходы государственных внебюджетных фондов составили 109,8 миллиарда рублей. В бюджет округа поступило 300 миллиардов рублей, это на 32% больше, чем годом ранее.

За прошлый год уровень собираемости имущественных налогов физических лиц составил 84,6% от собираемости. При этом, среднероссийский показатель составляет 79,4%.