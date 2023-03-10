В администрации Екатеринбурга объяснили, когда ждать следующего повышения стоимости проезда

В мэрии отмечают, что к вопросу о повышении стоимости проезда планируют вернуться не раньше, чем через год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале марта в Екатеринбурге появились новости о новом повышении стоимости проезда в общественном транспорте. И это при том, что с 20 февраля она уже выросла с 32 до 33 рублей. Сегодня, 10 марта, в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 FM] начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин объяснил, когда стоит ждать нового повышения стоимости проезда.

- Такие вещи несколько раз в год, как правило, не делаются, - сказал Алексей Прядеин. - В этом году цена в 33 рубля за разовую поездку в общественном транспорте уже установлена. Думаю, мы не раньше чем через год вернемся к этому вопросу, если будет необходимость. Но говорить о том, что будет, я думаю пока преждевременно. Посмотрим, как будет развиваться экономическая ситуация.

Алексей Прядеин также добавил, что желаемая транспортными предприятиями цена за проезд в 50 рублей, которая периодически озвучивается в СМИ, это цена с учетом повышения заработных плат сотрудников предприятий и с учетом обновления транспорта.

- На самом деле на сегодня транспортные предприятия не показывают таких расходов, - сказал Алексей Прядеин. - Их расходы как раз соответствуют тому объему, который Региональная энергетическая комиссия им и утвердила - 33 рублям.