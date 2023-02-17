В Екатеринбурге утвердили новую стоимость проездных билетов

Поезда по тарифу «Электронный кошелек» обойдется минимум на 2 рубля дешевле, чем за наличные Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 20 февраля в Екатеринбурге вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Стоила одна поездка 32 рубля. А теперь будет стоить 33. Сегодня же, 17 февраля, стало известно, как изменится стоимость поездки по проездным билетам. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответствующее постановление.

Рассказываем, сколько теперь будут стоить проездные билеты.

НА ЧЕТЫРЕ ВИДА ТРАНСПОРТА

Электронный проездной, по которому в течение месяца можно ездить на автобусе, метро, трамвае и троллейбусе теперь будет стоить 1100 рублей для школьников, 1700 рублей для студентов, 2500 рублей для граждан и 2600 для организаций.

НА ОДИН ВИД ТРАНСПОРТА

Если вам нужен проездной, по которому в течение месяца можно ездить либо на трамвае, либо на троллейбусе, либо на автобусе, то он обойдется в 760 рублей для школьников. Для всех остальных – 2300 рублей.

НА ТРИ ВИДА ТРАНСПОРТА

Если речь идет о проездном на автобус, трамвай и троллейбус, который действует в течение 60 дней с момента первой поездки, то цены по нему теперь такие. За 20 поездок придется заплатить 585 рублей. За 40 поездок – 1150. За 70 поездок уже 1960.

С 20 февраля в Екатеринбурге вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК

Стоить теперь для граждан одна поездка по электронному кошельку будет 31 рубль. То есть на два рубля дешевле, чем если платить наличными. Студентам выйдет еще дешевле – 29,50 рублей за поездку. У школьников – 28,50 рублей за поездку.

ПЕРЕСАДОЧНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ НА ТРИ ВИДА ТРАНСПОРТА

Этот проездной действует в автобусе, трамвае и троллейбусе. По нему в течение 30 минут после оплаты можно бесплатно совершить пересадку. Стоить он теперь будет 33 рубля.

ПЕРЕСАДОЧНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ НА ЧЕТЫРЕ ВИДА ТРАНСПОРТА

За 62 рубля можно будет в течение 60 минут после начала поездки свободно пересаживаться в другие автобусы, трамваи, троллейбусы или вообще ехать в метро.

ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Для тех, кто пользуется электронной картой, предоставляющей право льготного проезда, цены такие. Карта на 50 поездок в течение месяца в автобусе, метро, трамвае, троллейбусе будет стоить 550 рублей. На тот же транспорт без метро и без лимита поездок – 1000 рублей. Для льготников, которые платят через электронный кошелек, – 24 рубля за поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро.

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