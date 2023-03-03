Стоимость проезда могут повысить еще на 1 рубль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снова повысят стоимость проезда. Ожидается, что это произойдет в следующем году. Об этом сообщил начальник городского Департамента экономики Алексей Прядеин.

- 50 рублей - тот объем средств, который необходим предприятиям для выполнения всех работ - административные расходы, зарплата, обновление состава. Но государственное регулирование взвешивает возможности населения и потребности предприятий, - рассказал Алексей Прядеин URA.RU. - В следующем году, возможно, придется говорить о повышении еще на один рубль.

Напомним, в феврале 2023 года в Екатеринбурге повысили стоимость проезда на 1 рубль. С 20 февраля стоимость проезда подняли до 33 рублей.

Ранее, 9 февраля, официально изменила стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга Региональная энергетическая комиссия.

- Сейчас экономическая целесообразность подсказывает, что тариф надо увеличивать, - объяснял Алексей Бубнов. - Увеличивается он меньше, чем на уровень инфляции. Поэтому никаких проблем для горожан мы тут не видим.

Доходы, которые получат транспортные предприятия города от повышения стоимости проезда, в первую очередь планируют направить на повышение зарплаты водителям и кондукторам.