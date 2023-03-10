В Нижнем Тагиле отстранили от работы учителя ОБЖ, который ударил школьников

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Учитель ОБЖ в нижнетагильской школе №58, ударивший учеников, отстранен от работы. О конфликте педагога и учеников родители пятиклассников рассказали директору. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

- Директор провела экстренное совещание с родителями. На нём обсудили причины и детали ситуации. Родителям и детям принесли извинения за поведение учителя. Педагога отстранили от работы до окончания проверок. Преподаватель объяснил свой поступок отсутствием дисциплины на уроке, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Сам педагог отметил, что не применял физическое насилие к ученикам. Конфликт удалось урегулировать. Больше к педагогу претензий от родителей не имеется.

Также известно, что мужчина занимает должность учителя ОБЖ в школе №58 с августа 2022 года. У него высшее педагогическое образование. За время работы жалоб и нареканий в его адрес по поводу работы не поступало. Педагог активно участвовал с учащимися в спортивных, а также патриотических мероприятиях.