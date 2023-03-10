В Каменском районе мужчина без прав вез на машине детей

Сотрудники ГИБДД поймали мужчину без прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменском районе Свердловской области на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 28-летнего мужчины, который вместе с семьей ехал в Арамиль.

На переднем сидении находился брат водителя, а сзади 25-летняя девушка и двое детей. Четырехлетняя девочка ехала без детского кресла и не была пристегнута ремнем безопасности, 10-летний мальчик также не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом пишет портал KU66.RU.

Как выяснилось, водитель никогда не имел водительских прав, из-за чего мужчину в этот раз отстранили от управления автомобилем, а саму машину отправили на штрафстоянку.

Мужчине грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за езду без прав, и еще один штраф в 3 тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей.