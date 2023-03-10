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НовостиОбщество10 марта 2023 7:31

В Каменском районе мужчина без прав вез на машине детей

Ему грозит солидный денежный штраф
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сотрудники ГИБДД поймали мужчину без прав

Сотрудники ГИБДД поймали мужчину без прав

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменском районе Свердловской области на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 28-летнего мужчины, который вместе с семьей ехал в Арамиль.

На переднем сидении находился брат водителя, а сзади 25-летняя девушка и двое детей. Четырехлетняя девочка ехала без детского кресла и не была пристегнута ремнем безопасности, 10-летний мальчик также не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом пишет портал KU66.RU.

Как выяснилось, водитель никогда не имел водительских прав, из-за чего мужчину в этот раз отстранили от управления автомобилем, а саму машину отправили на штрафстоянку.

Мужчине грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за езду без прав, и еще один штраф в 3 тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей.