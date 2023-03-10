В Екатеринбурге «лжесантехник» украл у ветерана труда полмиллиона рублей

Мошенник украл все сбережения из ежедневника Фото: Даниил ОПАРИН

В Екатеринбурге вор, представившийся сантехником, украл у ветерана труда полмиллиона рублей. Инцидент случился 9 марта. Кража случилось днем, а уже вечером 87-летняя пенсионерка обратилась в полицию.

«Лжесантехник» позвонил бабушке в дверь и сказал, что у нее дома лопнула водопроводная труба. Он осмотрел радиаторы, а затем сказал, что без ремонта не обойтись, но он сделает его бесплатно, если пенсионерка покажет удостоверение ветерана труда.

- Потерпевшая прошла в спальню за сумкой с документами. Женщина вытащила из нее ежедневник, в котором находились удостоверение и 510 тысяч рублей. Пожилая женщина протянула мужчине документ, а ежедневник спрятала под кровать, - уточняют в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Тогда аферист попросил хозяйку зажать на кухне "лопнувшую" трубу, и дал ей в руки плоскогубцы. Спустя 15 минут женщина вернулась в коридор и увидела открытую входную дверь. В квартире уже не было сантехника, а в ежедневнике не было денег.

- По данному факту следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража", - заявляют в УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники уголовного розыска проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.