Режиссер Людмила Томилова рассказала, как стала волонтером

Людмила Томилова готовится снять новый фильм. Фото: личный архив режиссера

Режиссер из Екатеринбурга Людмила Томилова снимает кино, пишет сценарии, обучает киноискусству детей-сирот. Проект ее киношколы «Фильмоскоп» стал победителей Фонда Президентских грантов.

По информации ИА «Уральский меридиан», в конце 2022 года она выпустила курс детей-сирот, с которыми удалось снять несколько юмористических детских роликов.

Сейчас Людмила Томилова занимается подготовкой второго проекта. Речь о художественном фильме «Айсель», посвященном сиротам.

- Он о людях, которые безразличны к маленькой девочке, к своей кровиночке. Бабушка дорожит квартирой в бараке; мама оступилась, и никто ей не протянул руку помощи; у папы другая семья. В общем, о человеческих пороках, - рассказывает режиссер.

По словам Томиловой, важно помогать людям, которые нуждаются в помощи других. В начале 2000-х годов она сама занялась волонтерством. Тогда такого слова не было, и чужим людям не принято было помогать.

- Я помогала многодетной семье, где было восемь детей. Они все жили в комнате на 16 квадратных метрах. Мое волонтерство длилось 10 лет, пока эта семья не переехала в другой район, - говорит Людмила Томилова.

Позже об этой семье режиссер сняла фильм «Мама».