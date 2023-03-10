В центре Екатеринбурга второй день не работает светофор

Светофор на оживленном перекрестке не работает второй день. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге вечером, 9 марта, сломался светофор на пересечении улиц Первомайская и Карла Либкнехта. Здесь горит только предупреждающий сигнал. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили читатели.

На перекрестке дорогу непросто перейти пешеходам. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

- Вечером в четверг шла с работы, светофор не работал, из-за чего сложно перейти дорогу, так как движение здесь очень активное. Утром сегодня снова переходила здесь дорогу, светофор по-прежнему не работает, - рассказывает «КП-Екатеринбург» читательница Елена.

По словам горожанки, время от времени светофор не работает на этом перекрестке, однако, как правило, проблема решается в течение нескольких часов. Однако сейчас проблема сохраняется второй день. Регулировщика движения на оживленном перекрестке также нет.