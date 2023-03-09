Через суд удалось добиться сноса здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесу Красноуральска нашли незаконно построенный дом. Строение стояло на территории федеральной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ноябре 2022 года лесной инспектор нашел построенный дом в «Кушвинском лесничестве». Строение занимало 2,5 метра на 2,5 метра. И состояло из каркаса бревен, фанеры и деревянного навеса.

- Данные леса относятся к категории защитных, являются федеральной собственностью. Владение, распоряжение и пользования вышеназванного участка леса осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, - рассказали в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры, было решено снести дом. Ведомство обратилось в суд. Так требования удовлетворили в полном объеме. Вскоре несанкционированное здание снесут.

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