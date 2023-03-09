На омича составили очередное уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителя Серова попутчик украл 64 тысячи рублей с банковского счета. Вор воспользовался доброжелательностью свердловчанина. Об этом сообщили в МО МВД «Серовский».

Инцидент произошел в октябре 2022 года. 64-летний свердловчанин ехал из Владивостока в поселок Восточный. Когда ему встретился молодой человек, который попросил его подвести до Тюкалинска. Автомобилист согласился. Мужчины нашли общий язык.

- Они заехали на автозаправочную станцию. Водитель после того, как расплатился за топливо, совершил ошибку. Он доверил попутчику (незнакомому человеку) свой сотовый телефон, чтобы тот настроил навигатор. Хозяин телефона предположить не мог, что с виду порядочный приветливый человек совершит в отношении него преступление, - рассказали в полиции.

Когда попутчик заметил сколько денег на счету у свердловчанина, решил их похитить. Он попросил у водителя телефон для того, чтобы позвонить. Однако вместо этого, парень через приложение банка перевел на карту своего родственника деньги. Также он получил дистанционный доступ к счету, этим самым он забрал деньги уже позже. Всего молодой человек украл у свердловчанина 64 тысячи рублей. После того, как водитель заметил пропажу, он обратился в полицию.

Полицейские нашли вора. Им оказался 21-летний омич, который привлекался за кражу. На парня возбудили новое уголовное дело.

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