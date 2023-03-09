В Красноуфимске рецидивист украл из местного магазина алкоголь

Свердловчанин может отправиться в колонию на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске местный житель украл из магазина алкоголь. О пропаже сообщил директор торговой точки. Об этом рассказали в МВД «Красноуфимский».

Накануне из магазина пропали товары на сумму более двух тысяч рублей. Это заметил директор точки. После этого он обратился в полицию. Уже сотрудникам полиции удалось выяснить, что ночью 62-летний свердловчанин проник в магазин и украл алкогольные напитки.

- У мужчины возник преступный умысел на тайное хищение чужого имущества. Подозреваемый объяснил, что при распитии спиртных напитков в ночное время алкоголь закончился, чтобы продолжить распивать спиртное, решил проникнуть в магазин и похитить там товар. Мужчина дал признательные показания. Обязался возместить материальный ущерб, - сообщили в полиции.

Как оказалось, мужчина уже не первый раз совершает преступление. Последний раз из тюрьмы он вышел в августе 2022 года. На рецидивиста завели очередное уголовное дело за кражу. Мужчине может грозить реальный срок до пяти лет. На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.