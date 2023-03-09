Всего за день были проверены 28 человек. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге прошли рейды в торговых центрах. Полицейские проверяли подростков. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

- Данная акция является составляющей частью работы полиции по поддержанию правопорядка в общественных местах, а также профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, - рассказали в полиции.

Полицейские не зря выбрали именно торговые центры. Именно там подростки зачастую устраивают дебош.

Всего за один праздничный день сотрудникам полиции и патрульным удалось проверить 28 свердловчан. Из них восемь – несовершеннолетние, а пять – иностранцы. За это время было составлено шесть административных дел за распитие алкоголя.

Также четверо подростков отвезли в отдел полиции. Их опросили, после чего передали родителям и отпустили домой. Как сообщают в полиции, подобные рейды будут продолжаться и дальше.

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