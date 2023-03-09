Курсирование электричек в формате «наземного метро» по единому городскому тарифу в Екатеринбурге привлекло на жд новых пассажиров

Фото из архива РЖД

Благодаря объединению единым тарифом 35 железнодорожных станций в центральных и отдаленных районах муниципалитета, включению дополнительного количества пригородных поездов в городские перевозки, востребованность поездок у пассажиров увеличилась на 25%.

С даты начала действия тарифа (24 февраля 2023 г.) по 8 марта пригородные поезда перевезли порядка 60 тысяч пассажиров в зоне действия единого городского тарифа. Это 142 электрички, курсирующие на различных маршрутах, участки которых попадают в периметр между станциями и остановочными пунктами Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, 1639 км, Северка. Электропоезда позволяют в любую погоду точно по времени попасть из отдаленных районов Екатеринбурга в центральные, минуя транспортные заторы. При этом «принять на борт» они могут единовременно свыше 250 пассажиров, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик.

Стоимость проезда на одну поездку без пересадки по полному тарифу установлена в 35 рублей. Действуют все виды льгот, предусмотренных в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе сезонная скидка 50% для школьников и студентов, пенсионеров. Дети до 7 лет едут бесплатно.

Благодаря возможности совершить в границах муниципалитета поездку любой дальности за фиксированную стоимость в 35 рублей и удобному расписанию, многие остановочные пункты в удаленных от центра районах стали пользоваться повышенной популярностью. Самым популярным маршрутом стал Компрессорный завод – Первомайская. На этом направлении поезда перевезли порядка 4,5 тысяч пассажиров. Это не удивительно, так как время в пути составляет 15-23 минуты (в зависимости от поезда). А на личном автомобиле – не менее получаса, в общественном транспорте – более часа.

О.п. Чапаевская стал более востребованным у жителей микрорайона Лечебный, где возводятся крупные жилые комплексы. Доехать до центра города на электричке можно за 10-12 минут (Чапаевская - о.п. Первомайская). Из микрорайона Керамик – за 25-27 минут (Керамик – о.п. Первомайская).

Фото из архива РЖД

Наибольший рост отправления пассажиров зафиксирован с о.п. Первомайская и станции Шарташ: поездку совершили более 13,5 тысяч человек (рост 32% к аналогичному периоду до ввода тарифа).

Введение в пассажирском железнодорожном сообщении Единого городского тарифа способствует интеграции железнодорожных перевозок в городскую среду. В свою очередь, это дает повышение эффективности использования существующей инфраструктуры, снижение загрузки улично-дорожной сети за счет переориентации населения с личных автомобилей, повышение комфорта и безопасности перевозок. Уточнить расписание и приобрести билет можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», пригородных кассах и терминалах самообслуживания АО «Свердловская пригородная компания» (перевозчика).

Напомним, в декабре 2022 г. ОАО «РЖД» и правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2023-2025 годы. В числе перспективных направлений – формирование системы городского железнодорожного транспорта по принципу «наземного метро» в Екатеринбурге, модернизация объектов пассажирского комплекса.

В границы действия Единого городского тарифа в Екатеринбурге попадают 35 станций и остановочных пунктов СвЖД: Екатеринбург-Пассажирский, о.п. ВИЗ, о.п. Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Огородная, Шувакиш, о.п. Палкино, Северка, о.п. Палкино (Дружинино), обп. Перегон, о.п. 1639 км, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, о.п. 21 км (Полевской), Сысерть, о.п. Шабровская, Рзд. Приисковый, Рзд. Путевка, о.п. Чапаевская, о.п. Чапаевская II, о.п. Лечебный, о.п. Компрессорный Завод, Кольцово, Аэропорт Кольцово, о.п. Большая Поляна (ранее 1826 км), Исток, о.п. Хуторята, о.п. Глубокое, Аппаратная, Березит.

В границах Екатеринбурга ежесуточно курсирует 142 пригородных поезда по семи направлениям.