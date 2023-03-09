В Нижнем Тагиле ожидаются первые дожди

В Нижний Тагил пришла весенняя оттепель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 9 марта синоптики прогнозируют первые осадки в виде дождей, которые пройдут после установления в уральском городе плюсовых температур. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Погода в Нижнем Тагиле 9 марта 2023

Так, 9 марта в Нижнем Тагиле днем установилась температура +2 градусов, за сутки выпадет 1,2 миллиметра осадков.

Погода в Нижнем Тагиле 10 марта 2023

В пятницу, 10 марта, в городе ожидается плюсовая температура и дождь со снегом. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +5 градусов. По ночам сохранится отрицательная температура.

Погода в Нижнем Тагиле 11 марта 2023

В субботу, 11 марта, осадки в Нижнем Тагиле сохранятся, ночью будет – 6, днем до +4 градусов. Прекратятся осадки в виде мокрого снега и дождя только в воскресенье, 12 марта.