В Нижнем Тагиле ожидаются первые дожди

В Нижний Тагил пришла весенняя оттепель
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле с 9 марта синоптики прогнозируют первые осадки в виде дождей, которые пройдут после установления в уральском городе плюсовых температур. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
Так, 9 марта в Нижнем Тагиле днем установилась температура +2 градусов, за сутки выпадет 1,2 миллиметра осадков.
В пятницу, 10 марта, в городе ожидается плюсовая температура и дождь со снегом. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +5 градусов. По ночам сохранится отрицательная температура.
В субботу, 11 марта, осадки в Нижнем Тагиле сохранятся, ночью будет – 6, днем до +4 градусов. Прекратятся осадки в виде мокрого снега и дождя только в воскресенье, 12 марта.